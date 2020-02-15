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Чемпионат мира по биатлону
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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира

Это первая золотая медаль мирового первенства для россиян в личных гонках у мужчин с 2008 года
Александр Логинов AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Александр Логинов
© AP Photo/Matthias Schrader

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

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Логинов преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад (+19,5; 0).

Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. Последнюю победу на турнире в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, ставшая лучшей в индивидуальной гонке. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.

На чемпионате мира 2019 года Логинов стал серебряным призером в спринте, а также занял третье место в эстафете. Помимо этого, на счету 28-летнего биатлониста бронза мирового первенства 2017 года в смешанной эстафете.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
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