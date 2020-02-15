Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

ТАСС, 15 февраля. Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на международном турнире в Глазго.

Дюплантис преодолел планку на высоте 6 м 18 см. Он улучшил на один сантиметр собственное достижение, установленное 8 февраля на международном турнире в Торуни (Польша).

"Это было отличное соревнование, - приводит комментарий Дюплантиса пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). - Я почувствовал невероятную энергию, которую дали мне зрители".

Дюплантису 20 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также на его счету золотая медаль европейского первенства 2018 года.