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Летние олимпийские виды спорта

Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Его результат составил 6,18 м, спортсмен побил собственное достижение, установленное 8 февраля
Арман Дюплантис EPA-EFE/TYTUS ZMIJEWSKI
Описание
Арман Дюплантис
© EPA-EFE/TYTUS ZMIJEWSKI

ТАСС, 15 февраля. Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на международном турнире в Глазго.

Дюплантис преодолел планку на высоте 6 м 18 см. Он улучшил на один сантиметр собственное достижение, установленное 8 февраля на международном турнире в Торуни (Польша).

"Это было отличное соревнование, - приводит комментарий Дюплантиса пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). - Я почувствовал невероятную энергию, которую дали мне зрители".

Дюплантису 20 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также на его счету золотая медаль европейского первенства 2018 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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