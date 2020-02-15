Логинов считает, что чистая стрельба стала для него залогом победы на ЧМ по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Александр Логинов заявил, что чистая стрельба позволила ему одержать победу в спринте на чемпионате мира по биатлону. Таким мнением спортсмен поделился с журналистами.

В субботу Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад. Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира.

"Думаю, что залогом успеха стала чистая стрельба. Конечно, мне повезло, что я стартовал позже и уже знал результаты Кентена и Мартена", - сказал Логинов.

На чемпионате мира 2019 года Логинов стал серебряным призером в спринте, а также занял третье место в эстафете. Помимо этого, на счету 28-летнего биатлониста бронза мирового первенства 2017 года в смешанной эстафете.

В воскресенье пройдут мужская и женская гонки преследования. Чемпионат мира завершится 23 февраля.