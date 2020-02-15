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Чемпионат мира по биатлону

Тихонов: подготовка с личным тренером помогла Логинову победить на ЧМ по биатлону

По словам четырехкратного олимпийского чемпиона, он сразу всем сказал, что у Логинова есть шанс на золото

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Подготовительный сбор, проведенный биатлонистом Александром Логиновым перед чемпионатом мира в итальянском Антхольце под руководством своего личного тренера Александра Касперовича, помог ему выиграть первое золото для России в личных мужских гонках за 12 лет. Таким мнением с ТАСС поделился четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

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В субботу Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км, преодолев дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды и не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад (+19,5; 0). Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте победил Максим Чудов.

"Конечно это большая радость - 12 лет ничего не было, просто караул. Но сегодня его золото было ожидаемым - мы сюда большой бригадой за него приехали поболеть, и я сразу всем сказал, что у Саши реальный шанс. На последний сбор к нему приехал его личный тренер Александр Касперович, и они работали вдвоем, индивидуально, в результате Логинов хоть улыбаться начал, хотя в целом он немного замкнутый человек. Готовься он со всеми, не был бы уверен в его победе", - сказал Тихонов.

Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.

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Чемпионат мира по биатлону
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