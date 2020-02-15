Фуркад рассказал, как Логинов может завоевать доверие биатлонной семьи после допинга

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов может вернуть доверие со стороны биатлонной семьи, если расскажет о причинах, которые повлекли дисквалификацию за употребление допинга. Об этом на пресс-конференции после спринта на чемпионате мира заявил пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад.

Победу в гонке одержал Логинов, для него это золото чемпионата мира стало первым в карьере. Третье место в гонке занял Фуркад, который раньше критиковал Логинова за нежелание объяснять причину, по которой у него был найден ЭПО. Этот препарат попадает в организм только через шприц.

"Когда меня спрашивают про допинг, то все ждут, что я буду делать громкие заявления, потому что все знают, насколько важна эта тема для меня. И я хочу говорить на эту тему откровенно, чтобы не показаться еще глупее, чем кто-то ожидает. Я считаю, что надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед", - сказал Фуркад.

"Но если ты сохраняешь молчание перед всеми спортсменами и прессой, говоришь по-русски на пресс-конференциях, не используешь английский, чтобы тебя поняли, это не помогает вернуть доверие", - добавил он.

Несмотря на противоречия, во время цветочной церемонии Фуркад и Логинов пожали друг другу руки.