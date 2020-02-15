Кравцов: Кулижников сумел показал результат на ЧМ, несмотря на падение в первый день

Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 500 м во второй день турнира, в первый день соревнований он упал во время командного спринта.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников сумел показать достойный результат на чемпионате мира в США, несмотря на досадное падение в первый день соревнований. Такое мнение ТАСС в субботу высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

"Во второй день чемпионата мира наша сборная выступила очень хорошо, особенно Паша Кулижников, он показал свой высокий уровень. В первый день ему немного не повезло, случилось досадное падение в командном спринте. Обострилась старая травма, но он сумел показать результат. У Павла прооперировано плечо, и мы волновались, чтобы он не получил травму в момент этого падения", - пояснил Кравцов.

"Руслан Мурашов завоевал медаль, девочки наши тоже, так что от начала чемпионата мира хорошее впечатление", - заключил собеседник агентства.

Мурашов стал вторым на дистанции 500 м, Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль в женском забеге на 500 м. В первый день команда завоевала две награды - на дистанции 3000 м бронзу выиграла Наталья Воронина, а женская сборная стала второй в спринте. Всего за два дня сборная России завоевала шесть медалей - одну золотую, три серебряные и две бронзовые.

Чемпионат мира по конькобежному спорту проходит в американском Солт-Лейк-Сити и завершится 16 февраля.