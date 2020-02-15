{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону

Елисеев не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону

В субботу в спринте россиянин занял 12-е место

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Об этом он сообщил журналистам в субботу после спринта.

Тренерский штаб сборной России определился с двумя из четырех участников индивидуальной гонки, на старт выйдут Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка состоится 19 февраля, еще два российских участника будут названы позднее.

"Не до конца получилось меня реанимировать к чемпионату мира, на последнем круге было ужасное западение по скорости, - сказал Елисеев, занявший в гонке 12-е место. - Что касается индивидуальной гонки, то в плане у меня этой гонки не стояло. Думаю, будем его придерживаться. Может, выступлю в сингл-миксте".

Победу в спринте одержал Логинов, для российского биатлониста это золото чемпионата мира стало первым в карьере. "Я очень рад за Сашу, это прекрасное событие. Что касается допинговых скандалов, которые сегодня прогремели, то мне сложно их комментировать, меня тогда даже не было в команде. Странно только, что если что-то было, то почему так долго ждали", - сказал Елисеев.

В субботу стало известно, что Международный союз биатлонистов дисквалифицировал за допинговые нарушения олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову, которые уже завершили спортивную карьеру.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
Реклама на ТАСС
ЧМ по санному спорту в Сочи
Двукратная чемпионка мира саночница Катникова пока не осознает значимость своих побед
В субботу Катниковой завоевала золото в личной классической гонке, днем ранее она победила в спринте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС