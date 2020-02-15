Елисеев не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Об этом он сообщил журналистам в субботу после спринта.

Тренерский штаб сборной России определился с двумя из четырех участников индивидуальной гонки, на старт выйдут Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка состоится 19 февраля, еще два российских участника будут названы позднее.

"Не до конца получилось меня реанимировать к чемпионату мира, на последнем круге было ужасное западение по скорости, - сказал Елисеев, занявший в гонке 12-е место. - Что касается индивидуальной гонки, то в плане у меня этой гонки не стояло. Думаю, будем его придерживаться. Может, выступлю в сингл-миксте".

Победу в спринте одержал Логинов, для российского биатлониста это золото чемпионата мира стало первым в карьере. "Я очень рад за Сашу, это прекрасное событие. Что касается допинговых скандалов, которые сегодня прогремели, то мне сложно их комментировать, меня тогда даже не было в команде. Странно только, что если что-то было, то почему так долго ждали", - сказал Елисеев.

В субботу стало известно, что Международный союз биатлонистов дисквалифицировал за допинговые нарушения олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову, которые уже завершили спортивную карьеру.