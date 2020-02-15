"Спартак" уступил "Ак Барсу" в гостевом матче КХЛ

ТАСС, 15 февраля. Московский "Спартак" проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу, которая прошла в Казани, посетили 8890 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (40-я минута), Данис Зарипов (51), Никита Дыняк (54) и Михаил Глухов (59). Для Петрова прошедший матч стал 600-м в КХЛ, за это время он набрал 277 очков (130 шайб + 147 голевых передач). Александр Хохлачев (47) стал автором единственной шайбы "Спартака" в матче. Команды впервые встретились в нынешнем сезоне.

Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф. "Ак Барс" возглавляет Восточную конференцию, набрав 87 очков после 57 игр, "Спартак" находится на пятом месте в Западной конференции - 72 очка после 58 матчей. В следующем матче 18 февраля "Ак Барс" дома сыграет с омским "Авангардом", в этот же день "Спартак" также на домашнем льду встретится с нижегородским "Торпедо".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома в овертайме уступил санкт-петербургскому СКА (4:5), челябинский "Трактор" на домашнем льду в серии буллитов оказался сильнее пекинского "Куньлуня" (3:2). Московский ЦСКА в гостях обыграл ярославский "Локомотив" (4:0). Нижнекамский "Нефтехимик" выиграл дома у "Адмирала" из Владивостока (6:1), хабаровский "Амур" в гостях победил нижегородское "Торпедо" (5:2), а магнитогорский "Металлург" на выезде по буллитам взял верх над хельсинкским "Йокеритом" (4:3).