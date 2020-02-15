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ЧМ по санному спорту в Сочи

Двукратная чемпионка мира саночница Катникова пока не осознает значимость своих побед

В субботу Катниковой завоевала золото в личной классической гонке, днем ранее она победила в спринте
Екатерина Катникова Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Екатерина Катникова
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Саночница Екатерина Катникова, выигравшая на чемпионате мира в Сочи две золотых медали, пока не может оценить значимость своего успеха и будет наслаждаться победами только после окончания турнира. Об этом Катникова сообщила журналистам.

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В субботу Катниковой не было равных в личной классической гонке, днем ранее она победила в спринте. На этапах Кубка мира спортсменка медалей еще не выигрывала.

"Думаю, что я смогу осознать то, что сумела сделать здесь, только после того, как выступлю в воскресной командной гонке. Тогда у меня появится возможность расслабиться и оценить, все произошедшее. И наслаждаться этим", - сказала Катникова.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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