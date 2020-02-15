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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер Демидовой: фристайлистка выиграла КМ благодаря сбалансированной программе

Петр Кордюк отметил, что россиянка намерена усложнить нынешнюю программу в будущем

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Валерия Демидова победила в общем зачете Кубка мира в дисциплине хафпайп благодаря самой сбалансированной программе и стабильным выступлениям. Такое мнение ТАСС в субботу высказал тренер спортсменки Петр Кордюк.

Демидова стала первой в зачете хафпайпа по итогам пятого этапа сезона в канадском Калгари. 19-летняя спортсменка стала первой в истории россиянкой, выигравшей зачет Кубка мира в данной дисциплине. На этапе в Калгари спортсменка заняла третье место и набрала 87,2 очка. Победила китаянка Айлин Гу (94), второе место заняла канадка Рейчел Каркер (89,2).

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"Удалось победить за счет многолетних тренировок, конечно. В прошлом году Валерия была травмирована и не участвовала в Кубке мира, а, возможно, что показала бы подобный результат уже в прошлом сезоне. Она была к этому готова. В этом году Лера прошла полноценную подготовку, участвовала во всех этапах Кубка мира и мы усилили ее программу", - рассказал специалист.

"В хафпайпе существует пять критериев оценки, и сейчас идут споры - какой критерий выше и важнее. Мы старались подготовить самую сбалансированную программу, чтобы была средняя высота, лучшие грэбы, все вариации вращений. Некоторые страны сконцентрированы на очень высоких вылетах, кто-то уделяет особое внимание вращениям, а мы решили это все сбалансировать. Так и получилась самая лучшая балансировка, стабильность в результатах", - пояснил Кордюк.

Планы на будущее

Чемпионаты мира по фристайлу и сноуборду проводятся раз в два года. В следующем году мировое первенство состоится в Китае.

"Следующий год будет предолимпийским, там же, в Китае, пройдет чемпионат мира. На мировом первенстве будут представлены уже предолимпийские программы, пройдут обкатки новых трюков. Не уверен, что успеем подготовить именно олимпийскую программу к чемпионату мира, она еще будет меняться и усложняться к Олимпиаде", - сказал Кордюк.

Специалист отметил, что Демидова намерена усложнить нынешнюю программу в будущем, но в ближайшее время спортсменке нужно сосредоточиться на восстановлении.

"Конечно, мы уже думали о следующем сезоне, что делать и куда развиваться. Сегодняшние программы - потолок, но вот завтра они уже потолком не будут, поэтому планируем их усложнять. Но сначала нужно восстановиться после нынешнего сезона", - заключил собеседник ТАСС.

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