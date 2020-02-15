Гарт была уверена во второй подряд победе саночницы Катниковой на чемпионате мира в Сочи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт после первого заезда была уверена в том, что саночница Екатерина Катникова сумеет завоевать золото в личной классической гонке. Об этом Гарт сообщила журналистам.
Катникова по итогам двух попыток показала результат 1 минуту 39,398 секунды. Немка Юлия Таубиц стала второй (1.39,492), третье место заняла россиянка Виктория Демченко (1.39,537), пятой стала Татьяна Иванова (1.39,837). Днем ранее Катникова выиграла спринтерскую гонку.
"Я очень волновалась, но верила в Катю, - сказала Гарт. - Когда я увидела ее лицо на старте, то расслабилась, потому что очень часто по спортсменам на старте можно все понять. Здесь я увидела, что она реально чемпионка, Катя попала в этот поток, уже почувствовала вкус победы, и она больше не может проиграть. Я настолько сильно почувствовала это в ее взгляде и сама расслабилась".
"Что касается третьего места Виктории Демченко, то я считаю это достижением. Потому что бронза - это очень достойная медаль, это медаль чемпионата мира, - продолжила глава ФССР. - Но мне обидно за Таню Иванову, потому что первый заезд у нее не получился, она совершила ошибку, повлекшую очень большое отставание от лидеров. Но тем не менее ей удалось собраться и отлично проехать второй заезд. Если бы она так выступила в начале, то у нас бы сегодня был весь призовой подиум".
Чемпионат мира в Сочи завершится в воскресенье соревнованиями мужчин в одиночных санях и командной гонкой".