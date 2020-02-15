Гарт была уверена во второй подряд победе саночницы Катниковой на чемпионате мира в Сочи

"Я очень волновалась, но верила в Катю, - сказала Гарт. - Когда я увидела ее лицо на старте, то расслабилась, потому что очень часто по спортсменам на старте можно все понять. Здесь я увидела, что она реально чемпионка, Катя попала в этот поток, уже почувствовала вкус победы, и она больше не может проиграть. Я настолько сильно почувствовала это в ее взгляде и сама расслабилась".

"Что касается третьего места Виктории Демченко, то я считаю это достижением. Потому что бронза - это очень достойная медаль, это медаль чемпионата мира, - продолжила глава ФССР. - Но мне обидно за Таню Иванову, потому что первый заезд у нее не получился, она совершила ошибку, повлекшую очень большое отставание от лидеров. Но тем не менее ей удалось собраться и отлично проехать второй заезд. Если бы она так выступила в начале, то у нас бы сегодня был весь призовой подиум".

Чемпионат мира в Сочи завершится в воскресенье соревнованиями мужчин в одиночных санях и командной гонкой".