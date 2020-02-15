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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Португальская "Брага" вышла в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В полуфинале португальцы обыграли "Токио Верди" со счетом 7:2

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Португальская "Брага" стала первым финалистом клубного чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв японский клуб "Токио Верди" в полуфинале со счетом 7:2. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе победителей голы забили Леонардо Баррал Мартинш (2-я минута), Да Сильва Бруно Шавьер (5), Бруно Торрес (6), Бернардо Баррал Мартинш (8, 16), Бокинья (23), Фелипе да Силва (36). За "Токио Верди" точными ударами отметились Матеусиньо (7) и Диого да Силва Катарино (23).

"Брага" второй год подряд выходит в финал клубного чемпионата мира. В прошлом году португальский клуб выиграл турнир, победив в решающем матче итальянскую "Катанию" со счетом 7:6.

Во втором полуфинале встретятся московские "Спартак" и "Локомотив". "Спартак" занял первое место в группе B, выиграв у швейцарского "Грассхоппера" (8:1) и "Браги" (6:4) в основное время, а также победив бразильский "Фламенго" в дополнительное время (3:2). "Локомотив" стал вторым в квартете А, обыграв турецкий "Антальяспор" (14:4) и испанский "Леванте" (8:5), но уступив "Токио Верди" (3:6).

Финал пройдет 16 февраля.

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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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