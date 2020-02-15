{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлист Кротов победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве

Второе место занял швейцарец Ноэ Рот, третье - белорус Павел Дик
Павел Кротов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Павел Кротов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россиянин Павел Кротов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Соревнования прошли в Москве.

На эту тему
Фристайлистка Алексеева стала третьей на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве

27-летний россиянин показал результат 137,50 балла. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот (129,36), бронза досталась белорусу Павлу Дику (112,18).

Для Кротова эта победа стала второй на этапах Кубка мира, также на его счету одна серебряная награда.

Ранее в субботу в женских соревнованиях россиянка Софья Алексеева заняла третье место.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Белоруссии 22 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Курашов назвал значительным прогрессом бронзу фристайлистки Алексеевой на этапе Кубка мира
В субботу россиянка стала третьей на этапе в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС