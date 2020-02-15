Кириленко: сборная России имеет хорошие шансы на прохождение квалификационного турнира ОИ

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России способна пройти квалификационный турнир и пробиться на Олимпийские игры 2020 года, если команда будет в оптимальном составе летом. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

Баскетболисты сборной России сыграют с командами Германии и Мексики на групповом этапе квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

"Если все ребята будут здоровы и мы сможем сыграть в оптимальном составе - у нас хорошие шансы на выход, - сказал Кириленко. - Надо объективно оценивать потенциал. Да, это возможно. Но если мы недосчитаемся кого-то из лидеров - наши шансы резко снижаются".

Российские баскетболисты сыграют в хорватском Сплите, они попали в группу А вместе с командами Германии и Мексики, в группе В встретятся команды Хорватии, Бразилии и Туниса. Турнир пройдет с 23 по 28 июня 2020 года. Две сильнейшие сборные каждой из групп выйдут в полуфиналы, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры.

Российская команда получила путевку в олимпийский квалификационный турнир благодаря попаданию в число 16 лучших команд на Кубке мира, не сумевших напрямую квалифицироваться на Олимпийские игры. На данный момент определились восемь из 12 команд, которые примут участие в мужском олимпийском турнире: по результатам Кубка мира на Играх выступят сборные США, Испании, Франции, Аргентины, Австралии, Ирана и Нигерии, сборная Японии получила путевку как хозяйка Олимпиады.

Мужская сборная России трижды принимала участие в Олимпийских играх, высшим достижением национальной команды является третье место, которое команда заняла на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. В 2016 году россияне не принимали участия в олимпийском турнире по баскетболу. Советские баскетболисты девять раз выступали на Олимпийских играх, дважды побеждали, четырежды занимали второе место и трижды - третье.