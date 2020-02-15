Тренер сборной России считает, что Катникова на ЧМ в Сочи вошла в элиту санного спорта

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей чемпионата мира 2020 года в Сочи Екатерина Катникова после своего двойного успеха вошла в элиту мирового санного спорта. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Гарт была уверена во второй подряд победе саночницы Катниковой на чемпионате мира в Сочи

"Главное событие чемпионата мира - это Екатерина Катникова. Этот турнир открыл новую саночницу мирового уровня, потому что это двукратная чемпионка мира, это уже очень серьезно. Очень приятно и здорово, что появляются новые чемпионы. Это усиливает внутреннюю конкуренцию, придает нам воодушевление и желание идти на новые свершения, новые победы", - сказал Чудинов.

"В женской гонке у нас не все получилось: Татьяна Иванова совершила обидную ошибку в первом заезде, которая не позволила ей вмешаться в спор за медали. Проигрыш в 0,4 секунды в санном спорте очень сложно отыграть. Виктория Демченко провела очень хороший первый заезд, но во втором ей пришлось потяжелее. Ей не удалось противостоять Таубиц, установившей рекорд трассы, но ее бронзовой медали мы тоже очень рады", - добавил главный тренер.

Чудинов затрудняется дать однозначный ответ, почему сборная России по санному спорту столь успешно выступает на домашнем мировом первенстве. "Мы очень серьезно готовились, у нас идеально настроены сани, повезло с погодой, психологическое состояние у наших саночников отличное. Да и фактор домашней трассы, наложенный на горячую поддержку собственных болельщиков тоже был на нашей стороне", - заключил главный тренер.

Чемпионат мира в Сочи завершится в воскресенье соревнованиями мужчин в одиночных санях и командной гонкой.