{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлистка Алексеева назвала неожиданной медаль на этапе Кубка мира в Москве

В субботу россиянка завоевала бронзу лыжной акробатике

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Софья Алексеева назвала неожиданным результатом третье место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

На эту тему
Фристайлистка Алексеева стала третьей на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве

16-летняя россиянка показала результат 76,56 балла. Победила в соревнованиях Анна Гуськова из Белоруссии (95,46), второе место заняла австралийка Лаура Пил (91,42).

"Предположения были, но такой результат все равно стал неожиданным. Участницы были самые сильные. Квалификация оказалась не такой волнительной, как финал, тем более, что я осталась одна из нашей страны в большом финале. Очень нервничала, когда стояла и смотрела на выступления других спортсменок в финале", - сказала спортсменка.

Для Алексеевой эта медаль стала первой в рамках Кубка мира.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Единая лига ВТБ
Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ в Москве проданы
Вместимость "ВТБ-Арены" на баскетбольных матчах составляет 12 тыс. зрителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС