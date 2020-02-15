Фристайлистка Алексеева назвала неожиданной медаль на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Софья Алексеева назвала неожиданным результатом третье место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

Фристайлистка Алексеева стала третьей на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве

16-летняя россиянка показала результат 76,56 балла. Победила в соревнованиях Анна Гуськова из Белоруссии (95,46), второе место заняла австралийка Лаура Пил (91,42).

"Предположения были, но такой результат все равно стал неожиданным. Участницы были самые сильные. Квалификация оказалась не такой волнительной, как финал, тем более, что я осталась одна из нашей страны в большом финале. Очень нервничала, когда стояла и смотрела на выступления других спортсменок в финале", - сказала спортсменка.

Для Алексеевой эта медаль стала первой в рамках Кубка мира.