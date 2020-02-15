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КХЛ

Хет-трик Яшкина помог московскому "Динамо" одержать шестую победу подряд в КХЛ

Бело-голубые одержали волевую победу над одноименным клубом из Риги со счетом 7:6 в овертайме

ТАСС, 15 февраля. Московское "Динамо" в овертайме обыграло "Динамо" из Риги со счетом 7:6 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге в присутствии 8046 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Тарасов (1-я и 9-я минуты), Андре Петтерсон (29), Дмитрий Яшкин (30, 51, 64) и Егор Зайцев (37). У проигравших отличились Лаурис Дарзиньш (5), Гинтс Мейя (6, 60), Марек Дялога (12), Сергей Гимаев (12) и Картер Эштон (17).

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Яшкин забросил 28, 29 и 30-ю шайбы в этом сезоне и стал лучшим снайпером в истории московской команды в одном сезоне КХЛ. Он побил рекорд шведа Маттиаса Вейнхандля, который забросил 26 шайб в регулярном чемпионате и одну в плей-офф.

Московский клуб не проигрывает шесть матчей подряд, в последний раз клуб проигрывал 21 января в домашнем матче против казанского "Ак Барса" (1:2 ОТ). Рижская команда проиграла 13-й матч подряд, ее последняя победа датирована 4 января, тогда в домашней игре был обыгран "Барыс" из Нур-Султана (1:0).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" из Москвы идет на четвертом месте, набрав в 56 матчах 75 очков, рижская команда занимает последнее, 12-е место, имея в активе 35 очков в 57 играх. В следующем матче российский клуб примет хельсинкский "Йокерит" 17 января, латвийская команда в этот день примет екатеринбургский "Автомобилист".

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