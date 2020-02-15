Фристайлист Кротов назвал домашний этап Кубка мира более сложным, чем выездные

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Домашние соревнования получаются для спортсменов более сложными и эмоциональными, чем турниры в других странах. Такое мнение журналистам в субботу высказал победитель московского этапа Кубка мира по лыжной акробатике Павел Кротов.

27-летний россиянин показал результат 137,50 балла. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот (129,36), бронза досталась белорусу Павлу Дику (112,18).

"Домашний турнир чуть эмоциональнее и тяжелее, не хочется оплошать перед домашними болельщиками. У нас такой сложный вид спорта, сегодня Максим и Илья Буровы не попали в финал. Максу не хватило скорости, например, тут много нюансов. Мы планируем прыжки, как идти из финала в финал, я в конце заявил сложный прыжок, который не слишком напрыган, но он получился почти идеальным", - рассказал спортсмен.

Для Кротова эта победа стала второй на этапах Кубка мира, также на его счету одна серебряная награда.