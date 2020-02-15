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Зимние олимпийские виды спорта

Курашов назвал значительным прогрессом бронзу фристайлистки Алексеевой на этапе Кубка мира

В субботу россиянка стала третьей на этапе в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль Софьи Алексеевой на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве является значительным прогрессом. Такое мнение журналистам в субботу высказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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16-летняя россиянка показала результат 76,56 балла. Победила в соревнованиях Анна Гуськова из Белоруссии (95,46), второе место заняла австралийка Лаура Пил (91,42).

"Соне всего 16 лет, но она уже участвовала в чемпионате мира в прошлом году. Ее сегодняшняя медаль - это значительный прогресс. Она молодая спортсменка, очень рад за нее", - отметил Курашов.

Для Алексеевой эта медаль стала первой в рамках Кубка мира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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