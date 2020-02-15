Курашов: фристайлист Кротов долго шел к завоеванию золотой медали на этапе Кубка мира

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Павел Кротов долго шел к завоеванию золотой медали на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, и эта награда является для него заслуженной. Такое мнение журналистам в субботу высказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"И Максим, и Илья совершили сегодня свои ошибки. Но это акробатика. Никитин не выступал, потому что сломал ключицу в Финляндии и сейчас проходит реабилитацию, все идет хорошо, даже лучше, чем мы ожидали. К концу сезона начнет подключаться к команде, в следующем сезоне будет в строю", - сказал Курашов.

"За Пашу рад больше всех, потому что в прошлом году в Москве он стал четвертым. На Олимпиаде он стал четвертым, чуть-чуть не дотянул. И сегодня у него самая заслуженная победа, я за него искренне рад. Он шел и идет к этим медалям, но всегда есть элементы удачи, ошибки", - добавил Курашов.

В женских соревнованиях третьей стала Софья Алексеева, а Любовь Никитина не смогла выйти в финал.

"У Никитиной изменилась программа, она прыгала с тройного трамплина. В этом году перед нами стоит задача не выигрывать на Кубках мира, а отрабатывать ту программу, с которой мы должны выйти к чемпионату мира и Олимпийским играм в Китае. У нас все идет по плану, мы целенаправленно пропускаем некоторые этапы Кубка мира. Этот сезон носит подготовительный характер, в том числе и у Максима Бурова", - заключил Курашов.