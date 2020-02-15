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Единая лига ВТБ

Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ в Москве проданы

Вместимость "ВТБ-Арены" на баскетбольных матчах составляет 12 тыс. зрителей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Все 12 тыс. билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ проданы - матч пройдет при аншлаге. Об этом журналистам сообщил почетный президент турнира Сергей Иванов.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ-Арене". Вместимость арены на баскетбольный матч составит 12 тыс. зрителей.

"Завтра будет полный зал - аншлаг. Будет много болельщиков баскетбола, много детей. Будет, конечно, трансляция. Все будет проведено на высшем уровне, как обычно", - сказал Иванов.

Предстоящий Матч звезд будет четвертым по счету. Первый прошел в 2017 году в Сочи, следующий - в Санкт-Петербурге. Прошлый Матч звезд прошел на "ВТБ-Арене".

Теги
Иванов, Сергей Борисович
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