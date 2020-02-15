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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

"Спартак" в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу сыграет с "Брагой"

В полуфинале московский клуб со счетом 3:1 обыграл "Локомотив"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв в полуфинале столичный "Локомотив" со счетом 3:1. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе победителей голы забили Мохаммад Ахмадзаде (30-я минута), Федор Земсков (32) и Алексей Макаров (36). У проигравших отличился Хамид Бехзадпур (34). На 36-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист "Локомотива" Лукас Азеведо.

В финале турнира "Спартак" встретится с португальской "Брагой", которая в первом полуфинале оказалась сильнее японского "Токио Верди" (7:2). В матче группового этапа российский клуб уже играл с "Брагой", победив со счетом 6:4. "Брага" является действующим победителем клубного чемпионата мира. В прошлом году они выиграли турнир, победив в решающем матче итальянскую "Катанию" со счетом 7:6.

В матче за третье место "Локомотив" сыграет с "Токио Верди". Встреча группового этапа между этими командами завершилась победой японской команды со счетом 6:3.

Финал и матч за третье место пройдут 16 февраля.

Теги
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
Макаров: "Спартаку" нужно тактически правильно сыграть в финале клубного чемпионата мира
В полуфинале турнира красно-белые обыграли "Локомотив" со счетом 3:1
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