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Зимние олимпийские виды спорта

Максим Буров предсказал победу фристайлиста Кротова в Москве после предыдущего этапа КМ

Чемпион мира по лыжной акробатике заявил, что наконец-то пришло время Кротова
Максим Буров EPA-EFE/JEFF SWINGER
Описание
Максим Буров
© EPA-EFE/JEFF SWINGER

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжной акробатике Максим Буров из-за ошибки на приземлении не смог побороться за награды на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС в субботу.

Буров не смог выйти в финал соревнований, как и его брат Илья Буров. Победу на этапе Кубка мира одержал 27-летний россиянин Павел Кротов, который показал результат 137,50 балла. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот (129,36), бронза досталась белорусу Павлу Дику (112,18).

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"Сегодня было рыхлое приземление, там и совершил свою ошибку. Прыгнул плечами вперед и из-за этого упал. Не сложилось так, как я хотел, программу не усложнял, но ошибка подвела", - пояснил спортсмен.

"Конечно, стояли и болели за Пашу Кротова. Это же наш родной человек, земляк и однокомандник, мы все из одного города и давно вместе прыгаем. Давно ждали, наконец-то пришло его время. На самом деле я давно знал, что так и будет, еще после этапа Кубка мира в США сказал Паше, что у него все получится в Москве, что все будет", - добавил Буров.

Для Кротова эта победа стала второй на этапах Кубка мира, также на его счету одна серебряная награда.

Максим Буров является обладателем золотой и бронзовой медалей чемпионата мира 2019 года, также он выигрывал серебро и бронзу Универсиады-2019 в Красноярске. Илья Буров является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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