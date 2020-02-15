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Летние олимпийские виды спорта

Борец вольного стиля Рамазанов завоевал серебро чемпионата Европы в весе до 79 кг

В финальном поединке россиянин уступил Магомедхабибу Кадимагомедову из Белоруссии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Магомед Рамазанов стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 79 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финальном поединке 26-летний Рамазанов уступил 25-летнему Магомедхабибу Кадимагомедову из Белоруссии (3-10). Бронзовые награды завоевали украинец Василий Михайлов и азербайджанец Джабраил Гасанов.

Рамазанов выиграл Кубок мира в командном зачете в 2019 году, а также стал бронзовым призером чемпионата России (2019).

Кадимагомедов начал выступать в составе сборной Белоруссии с 2019 года. До этого он выступал под российским флагом.

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

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Летние олимпийские виды спорта
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