Малышко надеется, что справедливость по отношению к Устюгову будет восстановлена в CAS

ТАСС, 15 февраля. Победитель Олимпийских игр 2014 года в эстафете российский биатлонист Дмитрий Малышко выразил надежду, что справедливость в адрес Евгения Устюгова будет восстановлена в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом Малышко написал в Instagram.
В субботу Международный союз биатлонистов объявил о дисквалификации Устюгова и Светланы Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.
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Буду лукавить, если скажу, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснётся нашей эстафетной четверки. Медали отбирают лишь на основе аналитических данных, без каких-либо серьёзных доказательств, спустя 5, 7, 10 лет. Я не удивлён, что теперь ударили по нам. Но принять это невозможно. Знаю Женю Устюгова много лет, он всегда был для меня примером, с него для меня начинался биатлон. И я ему верю. Искренне надеюсь, что справедливость будет восстановлена в CAS, как это было с другими нашими олимпийцами.
"Знаю Женю Устюгова много лет, он всегда был для меня примером, с него для меня начинался биатлон. И я ему верю, искренне надеюсь, что справедливость будет восстановлена в CAS, как это было с другими нашими олимпийцами", - отметил Малышко.
"Буду лукавить, если скажу, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснется нашей эстафетной четверки. Медали отбирают лишь на основе аналитических данных, без каких-либо серьезных доказательств, спустя пять, семь, десять лет. Я не удивлен, что теперь ударили по нам. Но принять это невозможно", - добавил он.
У Слепцовой и Устюгова есть 21 день на подачу апелляции в CAS.