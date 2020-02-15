Малышко надеется, что справедливость по отношению к Устюгову будет восстановлена в CAS

ТАСС, 15 февраля. Победитель Олимпийских игр 2014 года в эстафете российский биатлонист Дмитрий Малышко выразил надежду, что справедливость в адрес Евгения Устюгова будет восстановлена в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом Малышко написал в Instagram.

В субботу Международный союз биатлонистов объявил о дисквалификации Устюгова и Светланы Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.