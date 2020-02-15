Сборная России по лыжной акробатике пропустит этап Кубка мира в Казахстане

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжной акробатике не будет принимать участие в этапе Кубка мира в Казахстане. Об этом ТАСС в субботу сообщил главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов.

Этап турнира в Казахстане будет предпоследним в международном календаре, он пройдет 28 февраля. Финал Кубка мира состоится 8 марта в Красноярске.

"Российская команда пропустит этап Кубка мира в Казахстане. Мы будем готовиться к финалу Кубка мира, который пройдет в Красноярске", - сообщил Носов.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Белоруссии 22 февраля.