Российский борец вольного стиля Садулаев завоевал золото чемпионата Европы в весе до 97 кг

ТАСС, 15 февраля. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 97 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финальном поединке 23-летний Садулаев победил 34-летнего Альберта Саритова из Румынии (6:0). Бронзовые медали завоевали Абраам Коньедо из Италии и грузин Элизбар Одикадзе.

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года, а также четырехкратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019). Ранее он трижды завоевывал золотые награды чемпионата Европы (2014, 2018, 2019).

Саритов является бронзовым призером Олимпиады-2016, а также на его счету есть бронзовая медаль чемпионата мира 2011 года.

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.