{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российский борец вольного стиля Садулаев завоевал золото чемпионата Европы в весе до 97 кг

В финале олимпийский чемпион победил Альберта Саритова из Румынии
Абдулрашид Садулаев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 15 февраля. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 97 кг. Соревнования проходят в Риме.

На эту тему

В финальном поединке 23-летний Садулаев победил 34-летнего Альберта Саритова из Румынии (6:0). Бронзовые медали завоевали Абраам Коньедо из Италии и грузин Элизбар Одикадзе.

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года, а также четырехкратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019). Ранее он трижды завоевывал золотые награды чемпионата Европы (2014, 2018, 2019).

Саритов является бронзовым призером Олимпиады-2016, а также на его счету есть бронзовая медаль чемпионата мира 2011 года.

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
РоссияСадулаев, Абдулрашид БулачевичЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Сборная России по лыжной акробатике пропустит этап Кубка мира в Казахстане
Этот этап будет предпоследним в международном календаре, он пройдет 28 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС