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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по фристайлу: мы показали очень хороший результат на КМ в Москве

Павел Кротов занял первое место, Софья Алексеева стала третьей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжной акробатике показала хороший результат на этапе Кубка мира в Москве, спортсмены завоевали медали, несмотря на серьезную конкуренцию. Такое мнение ТАСС в субботу высказал главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов.

Сборная России завоевала две награды на этапе Кубка мира. Павел Кротов занял первое место, Софья Алексеева стала третьей. Максим и Илья Буровы, а также Любовь Никитина не смогли выйти в финал соревнований.

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"Мы ожидали, что наши лидеры команды - и братья Буровы, и Люба Никитина пройдут квалификационную стадию, но это спорт. Хорошо, что другие сокомандники могут принять эстафету и достойно выступить. Мы очень рады и за Павла Кротова, и за Соню Алексееву, для которой этот подиум на Кубке мира стал первым в карьере. Состав на московском этапе был очень сильным, команда Китая также смогла принять участие в соревнованиях, и в такой серьезной компании мы показали очень хороший результат и добились серьезных достижений", - отметил Носов.

Для Кротова эта победа стала второй на этапах Кубка мира, также на его счету одна серебряная награда.

"Павлу Кротову давно пора завоевывать медаль, это высококвалифицированный спортсмен. У него довольно сложная программа, он владеет тройным сальто с пятью винтами, как и Максим Буров. Это сложнейший прыжок. Но Павлу постоянно чего-то не хватало, может, с психологической точки зрения, потому что в тренировочной деятельности всем видно, что это очень сильный и опытный спортсмен", - сказал специалист.

"Перед Соней стояла задача пройти в финальную стадию, ее программа пока уступает мировым лидерам. Девочки-лидеры, в том числе Люба Никитина, уже делают тройные сальто, но Соня с качественно выполненным двойным смогла не просто квалифицироваться, но и занять место на пьедестале. Для нее задача этого сезона - медаль на юниорском первенстве мира. Медаль Кубка мира должна придать ей уверенности, этот турнир дал ей очень ценный опыт", - заключил собеседник агентства.

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