От печали до радости. Российский биатлон лишают золота, а он его отвоевывает

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Суббота на чемпионате мира в Антхольце оказалась насыщена важными для российского биатлона событиями. Начался день с плохих новостей - дисквалификацией Международным союзом биатлонистов (IBU) за допинговые нарушения олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, закончился - благой вестью - победой Александра Логинова в спринтерской гонке. Но и этот успех оказался омрачен критическими заявлениями ведущих биатлонистов мира в адрес победителя, они так и не могут простить российскому спортсмену его молчание по допинговому делу семилетней давности.

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События начали развиваться утром, когда ТАСС стало известно о двух дисквалификациях титулованных российских биатлонистов, точнее - бывших биатлонистов. Устюгов завершил карьеру сразу после Олимпиады 2014 года в Сочи, Слепцова - тремя с половиной годами позже, поэтому двухлетние отстранения, начинающиеся с февраля 2020 года, - наказания более чем условные. Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, в этот период на высшем уровне она практически не выступала и сохранила свои главные победы - золото Олимпиады-2010 и серебро чемпионата мира 2009 года в женской эстафете. А вот Устюгов лишился результатов с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, на этот период приходится его выступление на Играх в Сочи, в том числе эстафетная победа сборной России с его участием. Допинговые дела против Слепцовой и Устюгова были открыты еще в середине 2018 года. Основанием для этого стали данные проверки допинг-проб спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Их копия была украдена бывшим директором лаборатории Григорием Родченковым и неоднократно использовалась антидопинговыми службами для разбирательств в отношении российских спортсменов по различным видам спорта. По вердикту IBU, Слепцова признана виновной в употреблении остарина, Устюгов - оксандролона. Спланированная акция Информация из базы легла в основу обвинительного вердикта по делам российских биатлонистов Александра Печенкина и Александра Чернышова, которым одновременно со Слепцовой и Устюговым вменялось нарушение антидопинговых правил. Вердикт по их делам был озвучен в прошлом году, решение по олимпийским чемпионам откладывалось до старта чемпионата мира в Антхольце. И это уже привычная практика: в последние годы решения по громким допинговым делам часто объявляются по ходу крупных спортивных событий. Сейчас же был еще один повод затягивать с обвинительным вердиктом - приближаются судебные слушания по делу о махинациях с оригинальной базой данных московской лаборатории, от исхода которых зависит будущее российского спорта. Если Всемирному антидопинговому агентству (WADA) удастся доказать свою правоту в Спортивном арбитражном суде (CAS), российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом страны, страна - принимать крупные международные старты.

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"Думаю, это связано с процессом в CAS с участием Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства, - сказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. - Это подготовительные действия к тому процессу, и это все будет негативно влиять на это дело". "Я не сомневаюсь, что это не просто так было подготовлено к чемпионату мира. Идет сбор информации к апрельским заседаниям в CAS. Точно ли они будут в апреле? Пока планировали на апрель, но все зависит от подготовки, от основных участников - РУСАДА и WADA, мы же является только третьей стороной", - добавил он. Россия готова перевернуть страницу, омраченную скандалами Министерство спорта РФ сообщило, что приняло во внимание решение IBU в отношении Слепцовой и Устюгова, но воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS. "Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из московской лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений, - отмечается в заявлении министерства. - Минспорт России надеется на всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок".

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"Министр спорта Олег Матыцин выражает уверенность в том, что, вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет. Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире. Это подчеркивает стремление России защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения антидопинговых правил", - говорится в заявлении Минспорта. Россия может лишиться победы в Сочи У Устюгова и Слепцовой есть 21 день на то, чтобы оспорить решение IBU. Для олимпийского чемпиона Сочи Устюгова это дело особенно важно, ведь на кону стоит не только его медаль, но и победа всей эстафетной команды на Играх в Сочи. Если CAS признает правоту IBU, олимпийские награды также потеряют Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков. Более того, потеря золота в биатлонной эстафете лишит Россию первого места в медальном зачете домашних Игр. "Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлен, беспредел есть беспредел, - сказал 34-летний Устюгов. - Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова". "Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, все может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов", - добавил он.

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Решение оспорить дисквалификацию поддержал Шипулин, который в прошлом году, после окончания спортивной карьеры, был избран в Госдуму. "От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдет", - написал он. Шипулин и вовсе рискует остаться без олимпийских наград. В личных гонках он на Играх в призы не попадал. В его активе есть бронза Олимпиады 2010 года в эстафете, но и этот результат может быть аннулирован. Дело в том, что Устюгов является фигурантом еще одного допингового дела: его подозревают в применении запрещенного метода на основании показателей биологического паспорта. Если и по этому делу бывшего биатлониста признают виновным, он рискует потерять оба олимпийских золота. В Ванкувере, помимо бронзы в эстафете, он стал первым в масс-старте. Знаковая победа Вплоть до субботы эта победа оставалась последним успехом российского биатлониста в личной гонке на главном старте сезона. Символично, что в день объявления о дисквалификации Устюгова эту затянувшуюся серию удалось прервать. Историческую победу одержал Логинов. В прошлом году лучший российский биатлонист стал в спринтерской гонке на чемпионате мира вторым, теперь добрался до высшей ступени пьедестала. Сезон для него складывался не очень удачно - биатлониста преследовали травмы локтя и спины, однако к чемпионату мира он смог набрать хорошую форму.

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"Я уже полтора месяца не был дома. 85 процентов времени во время последнего круга я думал о жене и дочери, потому что уже очень хочу вернуться к ним домой", - сказал Логинов. - Осенью месяц-полтора травмы не давали мне полноценно тренироваться, у меня были проблемы с локтем и спиной. Я не мог выполнять нагрузки в полном объеме. В последний месяц я уже тренировался в полную силу, так что я был готов, моя скорость возвращается". Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. На время чемпионата мира Логинов принял решение не общаться с прессой. Так же он поступил и год назад. Однако от общения с журналистами на обязательных для призеров пресс-конференциях он увильнуть не сумел. Понять, простить Во время этого общения стало понятно, почему Логинов так избегает журналистов. Почти все их вопросы касались его допингового прошлого. В 2013 году он был дисквалифицирован за использование ЭПО - препарата, который не может случайно оказаться в организме человека, туда он попадает с помощью инъекций. В 2016 году, когда Логинов возобновил карьеру после дисквалификации, биатлонный мир воспринял его возвращение в штыки. В первую очередь по причине того, что он так и не объяснил, почему ЭПО оказался в его организме, и не извинился перед соперниками за попытку их обмануть. Логинов до сих пор не считает себя виновным, но раскрывать подробности той истории не спешит. По этой причине его победе в биатлонном мире были не особо рады. В том числе француз Мартен Фуркад, который в этой гонке стал третьим. Три года назад, на чемпионате мира в Хохфильцене, он на этой почве конфликтовал с Логиновым, они даже не пожали друг другу руки во время цветочной церемонии. Сейчас этого удалось избежать, острая фаза отношений с тех пор миновала, но уважения со стороны пятикратного олимпийского чемпиона Логинов не завоевал.

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"Когда меня спрашивают про допинг, то все ждут, что я буду делать громкие заявления, потому что все знают, насколько важна эта тема для меня. И я хочу говорить на эту тему откровенно, чтобы не показаться еще глупее, чем кто-то ожидает. Я считаю, что надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед", - сказал Фуркад. Логинов, в свою очередь, заявил, что не уходит от вопросов своих коллег, и всегда готов предоставить им свою картину событий семилетней давности. "Я не видел критических заявлений норвежских биатлонистов после моей победы, а по поводу того, что между нами не хватает коммуникации, то я уже говорил, что с большим удовольствием пообщаюсь с каждым из спортсменов, не вижу никаких проблем, - сказал Логинов. - Просто я не президент, чтобы собирать пресс-конференцию. А со спортсменами я готов встретиться в любое время, думаю, они меня поймут. Мы с женой сумели расширить свою жилплощадь, так что с большим удовольствием жду каждого, кто захочет пообщаться, у себя дома. Хоть 366 дней в году, пусть приезжают, спят на соседней кровати, можно и на одной, но жена не поймет". Время на то, чтобы найти общий язык, у биатлонистов есть. Причем даже в Антхольце. Чемпионат мира продлится до 23 февраля. В воскресенье Логинов и Фуркад будут бороться за победу в гонке преследования.