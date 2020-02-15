{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Воронина с мировым рекордом победила на ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 5000 м

Россиянка показала результат 6 минут 39,021 секунды
Наталья Воронина EPA-EFE/TODD KOROL
Описание
Наталья Воронина
© EPA-EFE/TODD KOROL

ТАСС, 15 февраля. Россиянка Наталья Воронина завоевала золотую медаль в забеге на 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

На эту тему

Россиянка показала результат 6 минут 39,021 секунды, это стало новым мировым рекордом. Второе место заняла чешка Мартина Сабликова, преодолевшая дистанцию за 6 минут 41,164 секунды. До старта Ворониной этот результат являлся мировым рекордом. Третье место у представительницы Нидерландов Эсме Виссер (+7,66).

Россиянка Елена Сохрякова показала десятый результат, установив новый личный рекорд (6.59,582).

До текущего чемпионата мира рекорд мира на этой дистанции принадлежал Сабликовой (6.42,01), этот результат она показала в марте 2019 года на чемпионате мира в классическом многоборье в Калгари.

Воронина ранее семь раз завоевала бронзовые награды чемпионата мира, в 2018 году россиянка стала бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 5000 метров. Также в активе 25-летней Ворониной три серебряных и одна бронзовая медали чемпионата Европы.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Тедеев доволен первыми медалями сборной России по вольной борьбе на чемпионате Европы
Российские борцы вольного стиля в предпоследний день чемпионата Европы завоевали три золотые и одну серебряную награду
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС