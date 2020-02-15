Воронина с мировым рекордом победила на ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 5000 м

ТАСС, 15 февраля. Россиянка Наталья Воронина завоевала золотую медаль в забеге на 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Россиянка показала результат 6 минут 39,021 секунды, это стало новым мировым рекордом. Второе место заняла чешка Мартина Сабликова, преодолевшая дистанцию за 6 минут 41,164 секунды. До старта Ворониной этот результат являлся мировым рекордом. Третье место у представительницы Нидерландов Эсме Виссер (+7,66).

Россиянка Елена Сохрякова показала десятый результат, установив новый личный рекорд (6.59,582).

До текущего чемпионата мира рекорд мира на этой дистанции принадлежал Сабликовой (6.42,01), этот результат она показала в марте 2019 года на чемпионате мира в классическом многоборье в Калгари.

Воронина ранее семь раз завоевала бронзовые награды чемпионата мира, в 2018 году россиянка стала бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 5000 метров. Также в активе 25-летней Ворониной три серебряных и одна бронзовая медали чемпионата Европы.