Феномен Катниковой. Российские саночники на ЧМ в Сочи продолжают переписывать рекорды

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту во второй день домашнего чемпионата мира в Сочи продолжила переписывать один рекорд за другим. Главным открытием турнира стала 25-летняя Екатерина Катникова, сумевшая выиграть в субботу вторую для себя золотую награду чемпионата.
Во второй день турнира сборная России довела счет завоеванных золотых наград до четырех. Всего в активе команды семь медалей - в пятницу сборная России завоевала все три золотые медали в спринте, у женщин победу одержала Катникова, у мужчин - Роман Репилов, в соревнованиях экипажей саней-двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов (российские саночники впервые выиграли чемпионат мира в спринте в соревнованиях двоек), серебро в копилку команды принесла Татьяна Иванова. К пятничным трем медалям высшего достоинства Катникова в субботу добавила победу в личной гонке, второе место заняли Денисьев и Антонов (российские саночники впервые стали призерами чемпионата мира в двойках), Виктория Демченко завоевала бронзу в личной гонке. Никогда ранее российские саночники не выигрывали больше одного золота на одном мировом первенстве.
Успех Катниковой обеспечил команде России досрочную победу в медальном зачете чемпионата мира, это произошло впервые в истории российского санного спорта. Сборная СССР добилась такого успеха однажды - в 1978 году на чемпионате мира в австрийском Имсте, где советские саночники выиграли две золотых награды из трех возможных. Тогда Вера Зозуля первенствовала в личном турнире, а экипаж Дайниса Бремзе и Айгарса Крикиса выиграл золото в двойках.
Катникова вошла в историю отечественного санного спорта как первая спортсменка, сумевшая выиграть две золотые медали на одном мировом первенстве. Она имеет возможность довести счет медалей высшего достоинства до трех в случае, если сборная России в заключительный день соревнований выиграет золото в командной гонке.
Катникова - главное открытие чемпионата мира в Сочи
Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов считает, что Катникова - главное событие чемпионата мира. "Этот турнир открыл новую саночницу мирового уровня, потому что это двукратная чемпионка мира, это уже очень серьезно, - сказал Чудинов журналистам. - Очень приятно и здорово, что появляются новые чемпионы. Это усиливает внутреннюю конкуренцию, придает нам воодушевление и желание идти на новые свершения, новые победы".
"Я очень волновалась, но верила в Катю, - призналась журналистам президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. - Когда я увидела ее лицо на старте, то расслабилась, потому что очень часто по спортсменам на старте можно все понять. Здесь я увидела, что она реально чемпионка, Катя попала в этот поток, уже почувствовала вкус победы, и она больше не может проиграть. Я настолько сильно почувствовала это в ее взгляде и сама расслабилась".
Сама Катникова призналась журналистам, что пока не до конца поняла, чего ей уже удалось добиться в Сочи. "Думаю, что я смогу осознать то, что сумела сделать здесь, только после того, как выступлю в воскресной командной гонке. Тогда у меня появится возможность расслабиться и оценить, все произошедшее. И наслаждаться этим", - сказала Катникова.
Двукратная чемпионка мира призналась, что ей было очень приятно побеждать на домашней трассе при поддержке многочисленных болельщиков. "Я думаю, это каждый спортсмен должен испытать такие чувства, и сделать все, чтобы это когда-нибудь случилось. Желаю всем насладиться такими эмоциями. Я сама очень хотела узнать, что такое победа", - сказала Катникова.
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Спортсменка призналась, что никаких предчувствий перед этим чемпионатом мира у нее не было. "Просто делала свою работу, и все. Я знаю, что если проеду хорошо, то могу показать результат. А так выхожу, ложусь в сани и хочу на них лететь. Никто кроме саночников не поймет, каково это мчаться по трассе со скоростью в 135 километров в час, а вокруг все только мелькает", - заключила российская саночница.
Чемпионат мира в Сочи завершится в воскресенье соревнованиями мужчин в одиночных санях и командной гонкой.