Сборная Китая снялась с этапа КМ по спортивной гимнастике в Австралии из-за коронавируса

ТАСС, 16 февраля. Китайская команда по спортивной гимнастике снялась с этапа Кубка мира, который пройдет в Мельбурне, в связи с ограничением на въезд, введенным австралийским правительством из-за коронавируса. Об этом сообщила исполнительный директор Федерации гимнастики Австралии Китти Чиллер, комментарий которой приводит портал Inside the games.

Этап Кубка мира в Мельбурне пройдет с 20 по 23 февраля. Сообщается, что австралийское правительство продлило ограничение на въезд граждан из Китая.

"Это были очень сложные несколько недель для всех нас, но не более, чем для китайских гимнастов и чиновников, которые тренировались и готовились приехать в Мельбурн. Я поддерживаю регулярные контакты с китайской гимнастической ассоциацией и ее президентом, который информирует меня, что все члены их делегации здоровы и не проявляют никаких признаков инфекции. Несмотря на это, мы все должны уважать ограничения австралийского правительства на поездки", - сказала Чиллер.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.