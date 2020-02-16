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Летние олимпийские виды спорта

Тедеев доволен первыми медалями сборной России по вольной борьбе на чемпионате Европы

Российские борцы вольного стиля в предпоследний день чемпионата Европы завоевали три золотые и одну серебряную награду

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев доволен тем, что первые медали чемпионата Европы в Риме смогли завоевать и дебютанты турнира, и опытный капитан сборной олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Об этом Тедеев рассказал ТАСС по телефону.

Российские борцы вольного стиля завоевали в предпоследний день чемпионата Европы три золотые и одну серебряную медаль. Чемпионами Европы стали Азамат Тускаев (до 57 кг), Курбан Шираев (до 65 кг) и Садулаев (до 97 кг). Серебряным призером турнира в весовой категории до 79 кг стал Магомед Рамазанов.

"Первый день прошел хорошо, четверо с медалями, и все в олимпийских весовых категориях, - подчеркнул Тедеев. - Дебютанты чемпионата Тускаев и Шираев отборолись грамотно и четко, несмотря на отсутствие опыта взрослых чемпионатов Европы. И, конечно, наш капитан Садулаев - балует нас своими победами, но соперники его тоже тренируются".

"Завтра у нас еще три финала - будем надеяться на лучший результат, на то, что будет еще золото", - сказал главный тренер.

В заключительный день чемпионата Европы в финалах поборются Александр Богомоев (до 61 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг). В утешительном финале выступит Балдан Цыжипов (до 125 кг).

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Летние олимпийские виды спорта
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