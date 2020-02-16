Фаткулина завоевала серебряную медаль на ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 1000 м

ТАСС, 16 февраля. Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала второй в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Россиянка показала время 1 минута 12,331 секунды, что является ее новым личным рекордом. Победила в соревновании Ютта Лердам из Нидерландов (1.11,847), бронзовую награду завоевала японка Михо Такаги (1.12,344).

Россиянка Екатерина Шихова (1.12,886) стала седьмой, Дарья Качанова (1.13,101) - десятой.

Для 30-летней Фаткулиной эта медаль стала третьей на турнире, ранее она в составе женской команды стала второй в спринте и выиграла бронзу на дистанции 500 м. Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр - 2014, чемпионкой мира (2013) и трехкратной чемпионкой Европы (2018, 2020 - дважды). На счету спортсменки также две бронзы чемпионатов мира на отдельных дистанциях, бронза чемпионата мира в спринтерском многоборье и две бронзы континентальных первенств.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится в ночь на 17 февраля.