Подхватили эстафету. Российские фристайлисты завоевали две медали на этапе КМ в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжной акробатике завоевала две медали на этапе Кубка мира, который прошел в субботу в Москве. Столица принимала турнир в десятый раз. Соревнования прошли на Воробьевых горах. Почетными гостями мероприятия стали министр спорта РФ Олег Матыцин, который открыл финальную часть турнира, и глава Ассоциации лыжных видов спорта Елена Вяльбе. Совместно с президентом Федерации фристайла России Алексеем Курашовым Вяльбе приняла участие в церемонии награждения победителей.

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Главными фаворитами до старта считались чемпион мира Максим Буров, его брат и серебряный призер Олимпийских игр Илья Буров, призер чемпионата мира Любовь Никитина. Помимо них, российскую команду представляли призер этапов Кубка мира 28-летний Павел Кротов и участница прошлогоднего чемпионата мира 16-летняя Софья Алексеева. Первой неожиданностью стало то, что Буровы и Никитина не смогли пробиться в шестерку лучших и выбыли из борьбы за медали. Несмотря на это, для российской команды все закончилось благополучно, ни разу не поднимавшийся на пьедестал этапов Кубка мира в этом сезоне Кротов одержал долгожданную победу (137,50 балла), второе место занял швейцарец Ноэ Рот (129,36), бронза досталась белорусу Павлу Дику (112,18). Алексеева стала третьей в женском зачете, впервые в карьере выиграв медаль этапа Кубка мира, она показала результат 76,56 балла. Победила в соревнованиях Анна Гуськова из Белоруссии (95,46), второе место заняла австралийка Лаура Пил (91,42). Это шестой подряд московский этап турнира, на котором российская команда не осталась без награды. "Ожидали, что наши лидеры команды - и братья Буровы, и Люба Никитина пройдут квалификационную стадию, но это спорт. Хорошо, что другие сокомандники могут принять эстафету и достойно выступить. Мы очень рады и за Павла Кротова, и за Соню Алексееву, для которой этот подиум на Кубке мира стал первым в карьере. Состав на московском этапе был очень сильным, но в такой серьезной компании мы показали очень хороший результат", - считает главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов.

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После завершения соревнований Максим Буров отметил, что причиной его неудачи на домашнем этапе турнира стало плохое приземление. Спортсмен подчеркнул, что выполнял хорошо знакомый ему и тщательно отработанный прыжок, но допустил досадную ошибку. "Сегодня было рыхлое приземление, там и совершил свою ошибку, прыгнул плечами вперед и из-за этого упал. Не сложилось так, как я хотел, ошибка подвела", - сказал Буров. Время Кротова Павел Кротов является одним из самых опытных спортсменов российской команды. Он принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, выступал на чемпионате мира в США. На обоих турнирах спортсмен останавливался в шаге от пьедестала - на четвертом месте. На прошлогоднем этапе Кубка мира в Москве Кротов также стал только четвертым. "За Пашу сегодня рад больше всех, - признался Курашов. - В прошлом году в Москве он стал четвертым, на Олимпиаде стал четвертым, чуть-чуть тогда не дотянул. И сегодня у него самая заслуженная победа, я за него искренне рад. Он долго шел и все еще идет к этим медалям". "Павлу Кротову давно пора завоевывать медаль, это высококвалифицированный спортсмен. У него довольно сложная программа, он, как и Максим Буров, владеет тройным сальто с пятью винтами, это сложнейший прыжок, - пояснил Носов. - Но Павлу постоянно чего-то не хватало, может с психологической точки зрения. Во время тренеровочного процесса всем видно, что это очень сильный и опытный спортсмен". Сам победитель после завершения соревнований отметил, что на домашнем этапе волновался больше, чем на зарубежных турнирах. "Домашний турнир чуть эмоциональнее и тяжелее, не хочется оплошать перед домашними болельщиками. У нас такой сложный вид спорта, сегодня вот Максим и Илья Буровы не попали в финал, тут много нюансов. А я в конце соревнований заявил сложный прыжок, который не настолько напрыган, но он получился почти идеальным", - сказал Кротов. Во время мужского финала за Кротова болели не только зрители, которые полностью заполнили трибуны на Воробьевых горах. За фристайлиста переживала вся российская сборная, столпившаяся у заграждения в конце трассы. "Конечно, стояли и болели за Пашу Кротова, это же наш родной человек, земляк и однокомандник. Мы все из одного города и давно вместе прыгаем, давно ждали, но наконец-то пришло его время", - рассказал после завершения соревнований Максим Буров. "На самом деле, я давно знал, что так и будет, - пошутил Буров. - Еще после этапа Кубка мира в США сказал Паше, что в Москве у него все получится". Шестнадцатилетняя чемпионка Софья Алексеева по возрасту еще проходит на юниорские соревнования. Но она уже соревновалась на взрослом чемпионате мира в прошлом году, и не просто поучаствовала, а вышла в большой финал, в шестерку сильнейших. Такую задачу перед Алексеевой ставили и на московском этапе Кубка мира - попасть в шестерку. 16-летняя спортсменка задачу перевыполнила. "Сонина программа пока уступает мировым лидерам. Девочки-лидеры, в том числе Люба Никитина, уже делают тройные сальто. Но Соня с качественно выполненным двойным прыжком смогла не просто квалифицироваться, но и занять место на пьедестале. Для нее задача этого сезона - медаль на юниорском первенстве мира. Но эта медаль Кубка мира должна придать Соне уверенности, этот турнир дал ей очень ценный опыт", - считает главный тренер сборной Михаил Носов.