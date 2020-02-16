Россияне завоевали бронзу в командной гонке преследования на ЧМ по конькобежному спорту

За сборную России выступали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, показав время 3 минуты 37,247 секунды (национальный рекорд). Победу с мировым рекордом одержала команда Нидерландов (3.34,687). Второе место заняли японцы (3.36,416).

ТАСС, 16 февраля. Мужская сборная России заняла третье место в командной гонке преследования на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

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Сборная России занимает второе место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира, завоевав 10 наград - три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Лидирует команда Нидерландов (4-4-1), третье место у сборной Канады (2-1-3).

На чемпионате мира 2019 года в Инцелле (Германия) российские спортсмены завоевали 11 медалей - одну золотую и десять бронзовых и заняли шестое место в медальном зачете. Одиннадцать медалей стали рекордом национальной команды по количеству наград на одном чемпионате мира.

Чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на 17 февраля. В заключительный день соревнований состоятся масс-старты и забеги на 1500 м у мужчин и женщин.