{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали бронзу в командной гонке преследования на ЧМ по конькобежному спорту

В составе российской команды выступали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров

ТАСС, 16 февраля. Мужская сборная России заняла третье место в командной гонке преследования на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

За сборную России выступали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, показав время 3 минуты 37,247 секунды (национальный рекорд). Победу с мировым рекордом одержала команда Нидерландов (3.34,687). Второе место заняли японцы (3.36,416).

На эту тему
Фаткулина завоевала серебряную медаль на ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 1000 м

Сборная России занимает второе место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира, завоевав 10 наград - три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Лидирует команда Нидерландов (4-4-1), третье место у сборной Канады (2-1-3).

На чемпионате мира 2019 года в Инцелле (Германия) российские спортсмены завоевали 11 медалей - одну золотую и десять бронзовых и заняли шестое место в медальном зачете. Одиннадцать медалей стали рекордом национальной команды по количеству наград на одном чемпионате мира.

Чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на 17 февраля. В заключительный день соревнований состоятся масс-старты и забеги на 1500 м у мужчин и женщин.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Подхватили эстафету. Российские фристайлисты завоевали две медали на этапе КМ в Москве
Победу одержал Павел Кротов, Софья Алексеева стала третьей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС