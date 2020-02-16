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НХЛ

"Тампа" обыграла "Филадельфию" в НХЛ. Василевский признан первой звездой матча

Встреча завершилась со счетом 5:3
Андрей Василевский (слева) AP Photo/Jason Behnken
Описание
Андрей Василевский (слева)
© AP Photo/Jason Behnken

ТАСС, 16 февраля. "Тампа" одержала победу над "Филадельфией" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Алекс Киллорн (4-я минута), Седрик Пакетт (15), Картер Верхэге (23), Брейден Пойнт (53) и российский нападающий Никита Кучеров (60). В составе проигравших отличились российский защитник Иван Проворов (29), Джеймс ван Римсдайк (56) и Клод Жиру (57).

Кучеров также отметился голевой передачей. Всего на счету 26-летнего хоккеиста 72 (28 шайб + 44 передачи) очка в 57 матчах текущего сезона. 23-летний Проворов, который также сделал голевую передачу, набрал 30 (11+19) очков в 59 играх чемпионата. Российский защитник "Тампы" 21-летний Михаил Сергачев отметился голевой передачей, набрав свое 30-е (9+21) очко в 59 встречах сезона.

Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. "Тампа" не проигрывает в основное время с российским вратарем на протяжении 21 матча (19 побед и 2 поражения в овертайме). Он стал шестым вратарем в истории НХЛ, который достиг этой цифры. Лидирует по этому показателю Пит Питерс, на его счету 27 таких матчей в воротах "Филадельфии" с октября 1979 года по февраль 1980 года.

"Тампа" одержала десятую победу подряд и занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 83 очка в 59 матчах. Команда в 11-й раз кряду победила дома и установила рекорд франшизы, 10 подряд домашних побед были одержаны в сезоне-2014/15. Лидирует в таблице "Бостон" (84 очка в 59 играх), который обыграл дома "Детройт" со счетом 4:1. "Филадельфия" занимает седьмое место на Востоке, в активе команды 71 очко в 59 матчах.

В еще одном матче дня "Флорида" на своем льду уступила "Эдмонтону" со счетом 1:4. Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский провел игру в запасе.

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