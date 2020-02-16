{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Передача Наместникова не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"

Встреча завершилась со счетом 2:4

ТАСС, 16 февраля. "Оттава" проиграла "Торонто" со счетом 2:4 в домашнем матче матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (5-я минута), Джейк Маззин (22), Вильям Нюландер (32) и Митчелл Марнер (59). У проигравших отличились Коннор Браун (37) и Коди Голубеф (50).

Мэттьюс забросил свою 42-ю шайбу в текущем сезоне и делит первое место в списке снайперов с нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком. Американский нападающий также отметился результативным пасом и стал первым игроком "Торонто" с сезона-1996/97 (тогда отличился Матс Сундин), который достиг отметки в 70 очков за сезон за 59 или менее игр. Всего на счету 22-летнего форварда 71 очко в 59 матчах текущего чемпионата.

Нападающий "Оттавы" Владислав Наместников отметился результативной передачей. 27-летний хоккеист набрал 24 (12 шайб + 12 передач) очка в 54 матчах сезона.

"Оттава" занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 58 играх. "Торонто" идет восьмым - 70 очков в 59 матчах. В следующем матче "Оттава" примет "Даллас" 17 февраля, "Торонто" в этот же день сыграет на выезде с "Баффало".

В другом матче дня "Даллас" победил в овертайме "Монреаль" со счетом 4:3. Гости проигрывали к 27-й минуте со счетом 0:3. Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов и форвард "Монреаля" Илья Ковальчук не отметились результативными действиями. Вратарь "Далласа" Антон Худобин провел встречу в запасе.

"Сан-Хосе" обыграл на выезде "Миннесоту" со счетом 2:0. Голкипер гостей Мартин Джонс отразил все 39 бросков по своим воротам, оформив первый шатаут в 34 матчах сезона.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Тампа" обыграла "Филадельфию" в НХЛ. Василевский признан первой звездой матча
Встреча завершилась со счетом 5:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС