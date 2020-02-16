Передача Наместникова не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"

ТАСС, 16 февраля. "Оттава" проиграла "Торонто" со счетом 2:4 в домашнем матче матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (5-я минута), Джейк Маззин (22), Вильям Нюландер (32) и Митчелл Марнер (59). У проигравших отличились Коннор Браун (37) и Коди Голубеф (50).

Мэттьюс забросил свою 42-ю шайбу в текущем сезоне и делит первое место в списке снайперов с нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком. Американский нападающий также отметился результативным пасом и стал первым игроком "Торонто" с сезона-1996/97 (тогда отличился Матс Сундин), который достиг отметки в 70 очков за сезон за 59 или менее игр. Всего на счету 22-летнего форварда 71 очко в 59 матчах текущего чемпионата.

Нападающий "Оттавы" Владислав Наместников отметился результативной передачей. 27-летний хоккеист набрал 24 (12 шайб + 12 передач) очка в 54 матчах сезона.

"Оттава" занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 58 играх. "Торонто" идет восьмым - 70 очков в 59 матчах. В следующем матче "Оттава" примет "Даллас" 17 февраля, "Торонто" в этот же день сыграет на выезде с "Баффало".

В другом матче дня "Даллас" победил в овертайме "Монреаль" со счетом 4:3. Гости проигрывали к 27-й минуте со счетом 0:3. Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов и форвард "Монреаля" Илья Ковальчук не отметились результативными действиями. Вратарь "Далласа" Антон Худобин провел встречу в запасе.

"Сан-Хосе" обыграл на выезде "Миннесоту" со счетом 2:0. Голкипер гостей Мартин Джонс отразил все 39 бросков по своим воротам, оформив первый шатаут в 34 матчах сезона.