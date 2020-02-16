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НХЛ

"Лос-Анджелес" обыграл "Колорадо" в матче НХЛ на открытом воздухе

Встреча завершилась со счетом 3:1
Описание
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 16 февраля. "Лос-Анджелес" победил "Колорадо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча прошла на арене Falcon Stadium в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Игру на открытом воздухе посетили 43 574 человека. Во время матча температура воздуха составляла около нуля градусов по Цельсию. В составе гостей хет-трик оформил Тайлер Тоффоли, который отличился на 14-й и 60-й (дважды) минутах. У хозяев шайбу забросил Самуэль Жирар (40). Тоффоли стал автором первого хет-трика в матчах на открытом воздухе.

Российские нападающие "Колорадо" Валерий Ничушкин, Владислав Каменев и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями. Вратарь "Колорадо" Филипп Грубауэр получил травму в начале третьего периода при счете 1:1, он отразил 14 из 15 бросков по своим воротам. Его заменил Павел Францоуз, отразивший 6 из 7 бросков.

"Колорадо" занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 матчах. "Лос-Анджелес" идет последним, 15-м - 47 очков в 59 играх. В следующем матче "Колорадо" примет "Тампу" 18 февраля, "Лос-Анджелес" на следующий день сыграет в гостях с "Виннипегом".

История "Стадионной серии"

Falcon Stadium является домашней ареной для команд ВВС США по американскому футболу и лакроссу. Встреча проходила на рекордной высоте для матча НХЛ - 2018 метров над уровнем моря.

"Колорадо" во второй раз принимал участие в матче "Стадионной серии". В 2016 году на стадионе Coors Field в Денвере команда уступила "Детройту" со счетом 3:5. "Лос-Анджелес" провел третий матч на открытом воздухе - в 2014 году клуб уступил "Анахайму" (0:3) на Dodger Stadium в Лос-Анджелесе, а в 2015 году со счетом 2:1 обыграл "Сан-Хосе" на Levi's Stadium в Санта-Кларе.

Прошедший матч стал 11-м в рамках "Стадионной серии" и 31-м поединком регулярных чемпионатов НХЛ, который лига проведет под открытым небом. С 2014 года игры проходили в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке (два матча), Чикаго, Санта-Кларе, Миннеаполисе, Денвере, Питтсбурге, Аннаполисе и Филадельфии. В 2021 году "Стадионная серия" состоится в Каролине на арене Carter-Finley Stadium в Роли. Точная дата встречи и соперник "Каролины" по игре будут объявлены позднее.

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