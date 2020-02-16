Адебайо, Хилд и Джонс стали победителями конкурсов Матча звезд НБА

ТАСС, 16 февраля. Форварды "Майами" Бэм Адебайо и Деррик Джонс, а также защитник "Сакраменто" Бадди Хилд стали победителями конкурсов в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Чикаго (штат Иллинойс).
Адебайо стал победителем конкурса мастерства. В финале он оказался сильнее Домантаса Сабониса из "Индианы". В конкурсе также приняли участие Патрик Беверли ("Лос-Анджелес Клипперс"), Спенсер Динвидди ("Бруклин"), Шей Гилджес-Александер ("Оклахома"), Крис Мидлтон ("Милуоки"), Паскаль Сиакам ("Торонто") и Джейсон Тейтум ("Бостон").
Хилд одержал победу в конкурсе трехочковых бросков, набрав 27 очков и опередив Девина Букера из "Финикса" (26). В конкурсе также приняли участие Давис Бертанс ("Вашингтон"), Девонте Грэм ("Шарлотт"), Джо Харрис ("Бруклин"), Зак Лавин ("Чикаго"), Данкан Родинсон ("Майами") и Трей Янг ("Атланта").
Джонс выиграл конкурс по броскам сверху. В решающей серии бросков он победил Аарона Гордона из "Орландо". Также в конкурсе участвовали Пэт Коннотон ("Милуоки") и Дуайт Ховард ("Лос-Анджелес Лейкерс").
Матч звезд НБА пройдет в ночь на понедельник. В нем сыграют команды Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо.