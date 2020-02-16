Адебайо, Хилд и Джонс стали победителями конкурсов Матча звезд НБА

ТАСС, 16 февраля. Форварды "Майами" Бэм Адебайо и Деррик Джонс, а также защитник "Сакраменто" Бадди Хилд стали победителями конкурсов в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Чикаго (штат Иллинойс).

Адебайо стал победителем конкурса мастерства. В финале он оказался сильнее Домантаса Сабониса из "Индианы". В конкурсе также приняли участие Патрик Беверли ("Лос-Анджелес Клипперс"), Спенсер Динвидди ("Бруклин"), Шей Гилджес-Александер ("Оклахома"), Крис Мидлтон ("Милуоки"), Паскаль Сиакам ("Торонто") и Джейсон Тейтум ("Бостон").