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НБА

Адебайо, Хилд и Джонс стали победителями конкурсов Матча звезд НБА

Матч звезд пройдет в ночь на понедельник
Деррик Джонс AP Photo/Nam Y. Huh
Описание
Деррик Джонс
© AP Photo/Nam Y. Huh

ТАСС, 16 февраля. Форварды "Майами" Бэм Адебайо и Деррик Джонс, а также защитник "Сакраменто" Бадди Хилд стали победителями конкурсов в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Чикаго (штат Иллинойс).

Адебайо стал победителем конкурса мастерства. В финале он оказался сильнее Домантаса Сабониса из "Индианы". В конкурсе также приняли участие Патрик Беверли ("Лос-Анджелес Клипперс"), Спенсер Динвидди ("Бруклин"), Шей Гилджес-Александер ("Оклахома"), Крис Мидлтон ("Милуоки"), Паскаль Сиакам ("Торонто") и Джейсон Тейтум ("Бостон").

' ESPN'

Хилд одержал победу в конкурсе трехочковых бросков, набрав 27 очков и опередив Девина Букера из "Финикса" (26). В конкурсе также приняли участие Давис Бертанс ("Вашингтон"), Девонте Грэм ("Шарлотт"), Джо Харрис ("Бруклин"), Зак Лавин ("Чикаго"), Данкан Родинсон ("Майами") и Трей Янг ("Атланта").

' ESPN'

Джонс выиграл конкурс по броскам сверху. В решающей серии бросков он победил Аарона Гордона из "Орландо". Также в конкурсе участвовали Пэт Коннотон ("Милуоки") и Дуайт Ховард ("Лос-Анджелес Лейкерс").

' ESPN'

Матч звезд НБА пройдет в ночь на понедельник. В нем сыграют команды Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо.

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