Лидер Кубка мира саночница Иванова считает, что подвела родителей своим выступлением на ЧМ

Иванова, в пятницу выигравшая серебро в спринте, в субботу совершила серьезную ошибку в первом заезде, которая опустила ее на промежуточное 13-е место. Во втором заезде российская саночница установила рекорд трассы (который чуть позже был улучшен немкой Юлией Таубиц) и заняла итоговое пятое место.

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Многолетний лидер сборной России по санному спорту Татьяна Иванова не испытывает полного удовлетворения от выступления на чемпионате мира в Сочи. Об этом Иванова написала на своей странице в Facebook.

"Хочу всем сказать огромное спасибо. Всем тем людям, которые меня поддержали после неудачи первого заезда. Мои соперницы. Некоторые сопереживали от души, я это ценю", - написала 29-летняя Иванова.

Спортсменка выразила благодарность тренерам других команд, а также болельщикам и зрителям, которые в субботу поддерживали ее как могли.

"И, конечно же, я хочу сказать спасибо своим тренерам. Я знаю, как вы болеете за меня, переживаете вместе со мной все взлеты и падения. Папа и мама, я знаю, что подвела, но мы пройдем через все это и сделаем выводы", - написала Иванова.

Иванова - серебряный призер Олимпийских игр 2014 года и чемпионка мира 2019 года в командной гонке, пятикратный серебряный и двукратный бронзовый призер мировых первенств. В ее активе есть шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы. В настоящее время россиянка является лидером общего зачета Кубка мира.