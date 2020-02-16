СМИ: ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в назначении Аллегри главным тренером

ТАСС, 16 февраля. Итальянец Массимилиано Аллегри может стать главным тренером французского футбольного клуба ПСЖ или английского "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport Mediaset.

ПСЖ может расстаться с нынешним главным тренером команды немцем Томасом Тухелем. Отмечается, что его будущее в команде будет зависеть от выступления в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала ПСЖ сыграет с немецкой "Боруссией" из Дортмунда. Однако главным фаворитом в борьбе за итальянского специалиста считается "Манчестер Юнайтед", который рассматривает Аллегри на смену норвежцу Уле Гуннару Сульшеру.

Аллегри с 2014 года до лета 2019-го был главным тренером итальянского "Ювентуса", с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии, в сезоне-2014/15 он вывел "Ювентус" в финал Лиги чемпионов, где команда уступила испанской "Барселоне".