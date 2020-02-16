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Допинг в спорте

СМИ: чемпионка ОИ по плаванию Мейлутите просила сократить дисквалификацию за допинг

В июле 2019 года FINA дисквалифицировала литовку на два года за нарушение антидопинговых правил
Рута Мейлутите EPA/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Рута Мейлутите
© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ВИЛЬНЮС, 16 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил олимпийская чемпионка 2012 года в плавании на 100 метров брассом литовка Рута Мейлутите перед назначением наказания просила сократить срок отстранения, чтобы претендовать на участие в Играх-2020 в Токио. Об этом в субботу сообщило издание Vakaro Zinios, обнародовавшее переписку Мейлутите с Международной федерацией плавания (FINA).

В июле 2019 года FINA дисквалифицировала Мейлутите на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка была не доступна для допинг-офицеров по указанному адресу более одного часа в третий раз за 12 месяцев. В соответствии с правилами, предусмотренными Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами Литвы, спортсмены должны предоставлять информацию о своем местонахождении, она должна быть закреплена в системе антидопингового контроля спортсменов (ADAMS).

"Принимаю на себя всю ответственность за пропущенные тесты, причиной чего стали переезды из одной страны в другую и ошибки в предоставлении обновленной информации о моем местонахождении", - писала FINA Мейлутите.

Предвидя, что ей грозит дисквалификация на два года, спортсменка просила не назначать максимальный срок. "За семь лет карьеры я ни разу не нарушила антидопинговые правила, прошу войти в мое положение. Если мне назначат 12-месячную дисквалификацию, я смогу стремиться к цели участия в Олимпиаде в Токио, которая, видимо, станет для меня последней", - написала FINA Мейлутите. Международная федерация не нашла в ее объяснениях достаточных оснований для сокращения дисквалификации.

Не дожидаясь официального решения FINA о дисквалификации, спортсменка приняла решение прекратить профессиональную карьеру в 22 года. Публичное заявление об этом она сделала в мае 2019 года.

Теги
ЛитваДопинг
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