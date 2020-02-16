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Футбол в Англии

СМИ: Почеттино и Роджерс могут возглавить "Манчестер Сити" в случае ухода Гвардиолы

14 февраля УЕФА принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play

ТАСС, 16 февраля. Аргентинец Маурисио Почеттино и североирландец Брендан Роджерс являются главными кандидатами на пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в случае ухода испанца Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

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УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, также обязав выплатить штраф в размере €30 млн. УЕФА утверждает, что английский клуб завышал свои спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности, представленной в период с 2012 по 2016 год. Позднее "Манчестер Сити" заявил, что оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если Гвардиола примет решение покинуть "Манчестер Сити" из-за санкций со стороны УЕФА, руководство клуба будет рассматривать в качестве замены испанцу Почеттино, который по ходу текущего сезона покинул "Тоттенхэм", и Роджерса, являющегося главным тренером "Лестера", который занимает в турнирной таблице чемпионата Англии третье место вслед за "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

Гвардиола стал главным тренером "Манчестер Сити" в 2016 году, до этого он работал в испанской "Барселоне" и немецкой "Баварии". С "Манчестер Сити" он по два раза выиграл чемпионат Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии, еще один раз он стал обладателем Кубка страны.

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