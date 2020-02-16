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Зимние олимпийские виды спорта

Кравцов назвал блестящим выступление российских конькобежцев в третий день ЧМ

В ночь на воскресенье россияне в четырех дисциплинах завоевали четыре медали, с мировыми рекордами выиграли Наталья Воронина и Павел Кулижников
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы блестяще выступили в третий день чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом ТАСС в воскресенье рассказал глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

В ночь на воскресенье россияне в четырех дисциплинах завоевали четыре медали. Золото с мировыми рекордами выиграли Наталья Воронина (5000 м) и Павел Кулижников (1000 м), серебро в активе Ольги Фаткулиной (1000 м), бронзу в командной гонке преследования у мужчин завоевали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Воронина стала первой за 67 лет отечественной конькобежкой, установившей мировой рекорд на чемпионатах мира на дистанции 5000 метров, - 26 января 1953 года подобного достижения добилась Римма Жукова.

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"Блестящее выступление - два мировых рекорда, две золотые награды, - сказал Кравцов. - Наталья Воронина и Павел Кулижников вчера показали просто невероятные результаты, невероятный бег. В командной гонке тоже смогли заехать на подиум, Ольга Фаткулина показала очень высокий результат. Четыре медали - просто блестяще".

"У нас теперь 10 медалей - три золота и два мировых рекорда. Блестящее выступление, - продолжил собеседник агентства. - Посмотрим, как сегодня день сложится. Пока мы занимаем второе место в общекомандном зачете. Прогнозы я давать не люблю, но таких результатов как вчера вряд ли стоит ждать".

Сборная России занимает второе место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира, завоевав 10 наград - три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Лидирует команда Нидерландов (4-4-1), третье место у сборной Канады (2-1-3).

Чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на 17 февраля. В заключительный день соревнований состоятся масс-старты и забеги на 1500 м у мужчин и женщин.

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РоссияЗимние олимпийские виды спорта
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