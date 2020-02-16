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Бокс

СМИ: бой Джошуа - Пулев пройдет 20 июня в Лондоне

На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе

СОФИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Болгарин Курбат Пулев и британец Энтони Джошуа проведут поединок за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе 20 июня в Лондоне. Об этом сообщает телеканал "Нова ТВ".

В ближайшие дни промоутер болгарского боксера Ивайло Гоцев отправится в Великобританию, где ознакомится с местом проведения поединка и возможностями, которые будут предоставлены болгарским болельщикам (им гарантировано 35% билетов). 38-летний Пулев основной этап подготовки к поединку проведет в США, а в Европу вернется за несколько недель до боя с 30-летним Джошуа.

"У меня много сил и энергии, чтобы победить Джошуа, - сказал Пулев. - Главное - не допустить ошибок и травм в подготовительный период".

Болгарский боксер уже имел шанс провести бой с Джошуа, но получил травму плеча и отказался от поединка.

Джошуа 8 декабря 2019 года вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF, победив в повторном поединке американца Энди Руиса по очкам. В июне прошлого года в первом бою Руис одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у британца пояса чемпиона мира по трем престижным версиям. В активе Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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