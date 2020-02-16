Конькобежец Кулижников считает, что победить на ЧМ ему помог ранний забег

Россиянин завоевал золото турнира, проходящего в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта), с результатом 1 минута 5,69 секунды, что стало новым рекордом мира. Вторым стал обладатель предыдущего мирового достижения (1.06,18) нидерландец Кьелд Нёйс (отставание 1,03 секунды). Кулижников вышел на лед в четвертой паре, а нидерландец стартовал в 11-й паре.

"Может быть, оно [преимущество над вторым местом] получилось таким, потому что я выступил раньше других. Это могло повлиять на них на ментальном уровне", - сказал Кулижников.

"Я был слишком нетерпелив на старте, поймал свой темп после 200 м, - сказал Нёйс. - Последние два круга были хорошими, но, когда вы начинаете эти круги на 1,5 км/ч медленнее, шансов на победу нет. В любом случае мой результат был бы в районе 1.06,2 или что-то в этом роде. Это не имеет никакого значения, потому что Кулижников в этот раз находился в собственной лиге".

Для 25-летнего Кулижникова золотая медаль стала пятой в рамках чемпионатов мира на отдельных дистанциях, также в его активе есть серебряная и бронзовая награда. Россиянин трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье, пять раз выигрывал золото на чемпионатах Европы и один раз становился бронзовым призером.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится в ночь на понедельник.