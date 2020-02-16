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Единая лига ВТБ

Кириленко: Матчи звезд являются важной платформой для общения спонсоров и функционеров

В воскресенье на "ВТБ-Арене" пройдет Матч звезд Единой лиги ВТБ
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матчи звезд по баскетболу являются важной бизнес-платформой и площадкой для общения спонсоров, спортивных чиновников и функционеров. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В воскресенье в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет Матч звезд Единой лиги ВТБ.

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"Не надо сравнивать Матчи звезд Единой лиги ВТБ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), это два разных продукта, - сказал Кириленко. - НБА на сегодняшний день - это глобальный лидер в баскетболе в принципе: это касается всех аспектов - от спортивного продукта до маркетинга и трансляций. Но это не означает, что не надо стремиться к уровню НБА, стараться быть в топе. Вспомните, до Сочи не было Матчей звезд Единой лиги, и не было никакой платформы для общения; спонсорам, например, этого не хватает".

Предстоящий Матч звезд Единой лиги ВТБ будет четвертым по счету. Первый прошел в 2017 году в Сочи, второй - в Санкт-Петербурге, третий - в Москве.

В ночь на понедельник в Чикаго пройдет Матч звезд НБА. "Лично мне не удобно, что оба Матча звезд проходят в один уик-энд, - сказал Кириленко. - В НБА звездный уик-энд - это широкий международный форум, приезжают баскетбольные функционеры, руководители федераций, владельцы клубов, спонсоры. С точки зрения бизнеса - это очень полезное мероприятие".

"Мне было бы лучше, чтобы [Матчи звезд] проходили в разные недели, чтобы можно было зацепить оба. Но ничего не поделать, зачастую эти события совпадают в календаре", - заключил Кириленко, который участвовал в Матче звезд НБА в 2004 году.

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Кириленко, Андрей Геннадьевич
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