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Зимние олимпийские виды спорта

Российская скелетонистка Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы

В общем зачете Кубка мира россиянка заняла третье место
Елена Никитина EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Елена Никитина
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 16 февраля. Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

По сумме двух заездов Никитина показала результат 1 минута 43,87 секунды. Серебро завоевала швейцарка Марина Джилардони из Швейцарии (отставание - 0,34 секунды), бронзу - австрийка Жанин Флок (+0,44). Россиянка Юлия Канакина стала четвертой (+0,54), Рената Хузина - шестой (+0,95).

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Соревнования в Сигулде входят в календарь Кубка мира. 27-летняя Никитина одержала третью победу в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира Никитина стала третьей, набрав 1595 очков. Первое место заняла немка Жаклин Лёллинг, в ее активе 1632 очка, второй стала Флок (1614). В прошлом сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира.

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2017, 2020) и обладательницей серебряной награды европейского первенства (2019).

Соревнования в Сигулде завершатся 16 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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