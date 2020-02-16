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Зимние олимпийские виды спорта

Чабан: победа скелетонистки Никитиной на ЧЕ придаст ей уверенности на чемпионате мира

Турнир пройдет в немецком Альтенберге с 21 февраля по 1 марта.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Победа российской скелетонистки Елены Никитиной на чемпионате Европы придаст ей уверенности на предстоящем мировом первенстве, которое пройдет в немецком Альтенберге. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

В воскресенье Никитина в третий раз в карьере стала чемпионкой Европы, выиграв золотую медаль на соревнованиях, которые проходят в латвийской Сигулде. Она заняла третье место в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20.

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"Если говорить в целом о выступлении Елены на всех этапах Кубка мира, то сезон получился ровным. Мы делали акцент на подготовке к самым важным стартам года, и на некоторые этапы, где у Никитиной не все получилось, изначально было обращено меньше внимания, - сказал Чабан. - Надеюсь, что и чемпионат мира сложится для Лены успешно. Не будем переоценивать ее успех в преддверие мирового первенства, но он, безусловно, придаст ей больше психологической уверенности перед соревнованиями в Альтенберге".

Россиянка Юлия Канакина на чемпионате Европы в Сигулде стала четвертой, Рената Хузина - шестой.

"Также стоит отметить тот момент, что хорошо выступили на чемпионате Европы еще две наших спортсменки, это не может не радовать. В понедельник у нас состоится тренерский совет, на котором мы определимся с окончательным составом команды на чемпионат мира. Сейчас право выступить на мировом первенстве гарантировали себе Никитина и Канакина", - добавил Чабан.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 21 февраля по 1 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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